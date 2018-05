Les creus grogues a la platja de Llafranc generen enfrontaments verbals

Les desenes de creus grogues amb les quals ciutadans partidaris de la independència van omplir diumenge una platja de Llafranc (Baix Empordà) van generar enfrontaments verbals entre partidaris i detractors d'aquestes accions que promouen els autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDR).

A diversos vídeos divulgats avui a les xarxes socials es pot veure com algunes persones tomben les creus que altres han clavat a la sorra amb missatges com "llibertat", "justícia" o "democràcia", per denunciar, segons els promotors, l'empresonament de polítics secessionistes i "la injustícia que s'està vivint a Catalunya".

En un d'aquests vídeos es veu una senyora que desclava algunes creus mentre és increpada per un grup de secessionistes, als quals els retreu: "Una cosa és política i una altra que els nens pensin que això és un cementiri".

En altres vídeos s'aprecia com s'encaren persones que claven aquestes creus grogues a la sorra amb banyistes que les treuen, si bé al final baixa el to de la discussió i l'enfrontament verbal no arriba a més.

No és la primera vegada que grups independentistes promouen accions com la que es va dur a terme diumenge a Llafranc, ja que des del mes de març passat també han aparegut plenes de creus grogues a d'altres platges de la Costa Brava, com les de Port de la Selva o Cadaqués (Alt Empordà).

La simbologia sobiranista que queda plasmada a moltes localitats catalanes amb banderes estelades, llaços grocs i ara amb creus a les platges genera a vegades tensions entre els qui col·loquen i els qui intenten retirar aquests símbols.