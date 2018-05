La CUP de Palamós reclama a l'equip de govern que es repensi el polígon de la Pietat

La CUP de Palamós considera que l'Ajuntament ha de repensar-se el desenvolupament del polígon industrial al paratge de la Pietat després de la resolució de l'informe ambiental estratègic elaborat per la Generalitat que posa de manifest que tindrà "efectes significatius sobre el medi ambient", com ja va informar aquest diari el diumenge.

Per la CUP, aquest "advertiment que realitza la Generalitat cap a l'Ajuntament és ampli i contundent", de manera que considera que aquest espai hauria de conservar la classificació de sòl no urbanitzable.

La formació cupaire, amb un regidor a l'Ajuntament, s'ha oposat des de bon principi al desenvolupament d'aquest sector industrial, que ocupa unes 25 hectàrees. Un dels arguments que ha aportat per rebutjar la seva implantació és que no és necessari atès que als municipis de l'entorn hi ha suficient sòl industrial lliure per cobrir les necessitats dels empresaris palamosins.

Un raonament que considera avalat amb la resolució de la Generalitat, que determina que la demanda de sostre manifestada per l'Associació Palamosina d'Empresaris Industrials -40.000 metres quadrats- és una dada "mancada d'una anàlisi precisa i detallada que justifiqui la proposta" i que s'ha de "dimensionar el sòl industrial a la necessitat i demanda real i tenir en compte la disponibilitat de sòl industrial actualment tant a Palamós com a les poblacions veïnes".

La resolució, signada pel delegat de Territori i Sostenibilitat a Girona Pere Saló, també alerta que la implantació d'aquest sòl industrial "té efectes significatius sobre el medi ambient" i "comportarà una transformació irreversible de terrenys inclosos dins del connector -de les Gavarres a Castell-Cap Roig- que li restarà funcionalitat ecològica". També s'hi detecten impactes "moderats i severs" en el connector ecològic i al paisatge i entorns de les Gavarres, respectivament.

Joan Bohigas, regidor de la CUP al municipi, ha afirmat que "després de l'estirada d'orelles de la Generalitat cap a l'Ajuntament, és moment de declarar l'espai com a no urbanitzable; i que tant l'alcalde Lluís Puig com ERC es replantegin la construcció d'un nou polígon industrial innecessari a la Costa Brava Centre, i abandonin definitivament la política d'especulació urbanística".

L'Ajuntament de Palamós va aprovar en el ple de febrer l'avanç de modificació del POUM que ha de permetre desenvolupar el sector industrial en el paratge de la Pietat. Aquesta tramitació refà el polígon que preveia el planejament urbanístic municipal del 2008, ja que una sentència va anul·lar la previsió del desenvolupament industrial.

En aquest procés de modificació hi ha una reducció notable del sector industrial, que passarà dels 456.477 metres quadrats que preveia el POUM del 2008, a 246.178 metres quadrats, que es concentraran a l'entorn de l'actual fàbrica Hutchinson

L'aprovació del nou polígon industrial a la Pietat va comptar amb el suport majoritari del ple. Els únics vots en contra van ser els de la CUP i de Junts per Palamós i Sant Joan, que sempre s'han oposat al seu desenvolupament per les conseqüències negatives que pot tenir ambientalment i paisatgísticament.

El regidor d'Urbanisme Jordi Pallí (CiU) havia defensat la necessitat que té Palamós de disposar de sòl industrial perquè empresaris de la vila n'estan pendents per traslladar-hi les instal·lacions que actualment tenen en el casc urbà. En el ple, l'alcalde Lluís Puig va respondre als regidors de la CUP i de JxPiSJ que els llocs de feina dels palamosins poden perillar si les indústries es traslladaen als polígons de municipis veïns.