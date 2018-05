EKSI!!! guanya el premi de les carrosses inèdites al Carroussel Costa Brava

La colla de Palafrugell EKSI!!! va guanyar el primer premi de carrosses inèdites del Carroussel Costa Brava i el Trofeu honorífic Carnaval de Carnavals celebrat ahir, amb la carrossa Fantasia del Vent. Enguany, el Carroussel va ser seguit per unes 27.000 persones, amb una desfilada que va allargar-se unes quatre hores i va ser el punt culminant de les 56es Festes de Primavera de Palafrugell.

Al Carroussel Costa Brava hi van participar vuit colles locals amb les seves carrosses inèdites; i seguidament a la colla EKSI!!!, la classificació va ser: en segon lloc, la colla Garnatxa amb Temps d'haure couture; en tercer lloc, la colla Els Incorrectes amb Endzeit; en quart lloc, la colla Els Trompats amb Elephant Sound 2018; en cinquè lloc, la colla Imaginació amb Chronos, el senyor del temps; en sisè lloc, la colla La Greska amb Crazy Rouge; en setè lloc, la colla Confetti, amb Fins a l'infinit i més enllà; i finalment, en vuitè lloc la colla Els Dàlmates, Vintajocs.

A les comparses inèdites, el primer premi va ser per a la colla The Queens de Palafrugell amb Interestelar; mentre el segon premi va ser per la colla Els Gentils de Mont-ras, amb Muts i a la gàbia. De les vuit comparses no inèdites, va endur-se el primer premi la colla Les Ninfes (Palamós) amb la comparsa Viva Cuba Libre Aaasúcar.

A carrosses no inèdites, va imposar-se la colla Carrossa de la Ràpita (St. Carles de la Ràpita) amb la carrossa Warhammer i el temple de les calaveres.