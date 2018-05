El festival Palamós Terra de Mar rep quasi 25.000 visitants

Prop de 25.000 persones han passat durant aquest darrer cap de setmana pel port de Palamós, on ha tingut lloc un any més el festival Palamós Terra de Mar, gaudint de les desenes d'activitats relacionades directament amb l'àmbit marítim i que tenen com a objectiu fomentar la cultura, el patrimoni i les tradicions marineres.

Aquesta destacada xifra suposa un 20% més de visitants que l'edició passada d'aquest festival, igualant la de l'any 2012 en la qual es va comptar amb la presència del submarí Tramontana.