Un noi de 16 anys està ferit greu en caure al buit en un edifici a mig fer a Palafrugell

Un adolescent de 16 anys es troba ingressat en estat greu després de caure al buit mentre jugava dins un edifici a mig construir de Palafrugell. Els fets van tenir lloc aquest diumenge cap a les set del vespre. El jove havia anat al bloc, situat al carrer del Vapor, juntament amb dos amics més. L'obra es troba a mig fer i fa temps que està abandonada. Els tres adolescents van aprofitar que algunes de les tanques de protecció estan trencades per entrar a dins l'edifici. Mentre jugaven a l'interior, el noi de 16 anys va caure daltabaix des d'un primer pis (des d'una alçada d'uns tres metres). Es va donar un fort cop al cap i al tòrax i un helicòpter el va haver de traslladar d'urgència fins a l'hospital Josep Trueta. Des d'aleshores, es troba ingressat en estat greu i amb pronòstic reservat.

Els fets van tenir lloc diumenge al vespre. L'edifici a on va caure el noi té l'obra abandonada des de fa temps. De fet, algunes de les tanques de protecció que n'envolten el perímetre estan trencades, i per aquí és habitual que hi entri gent. Els tres joves van accedir a l'interior del bloc per un d'aquests forats. Mentre jugaven a dins l'obra abandonada, l'adolescent va perdre l'equilibri i es va precipitar daltabaix des d'un primer pis. La víctima va caure de cap des d'una alçada d'uns 3 metres.



Requeriment municipal

Des de l'Ajuntament del municipi, l'alcalde, Josep Piferrer, va explicar que han requerit en diverses ocasions al propietaris dels terrenys i de les construccions que tanquin la zona i alertin del perill d'accedir-hi. Piferrer va dir que tenen constància que a vegades hi van joves i que és molt fàcil entrar-hi.

Piferrer va detallar que la promoció urbanística es va iniciar just abans que esclatés la crisi, fa uns deu anys, i que les obres van quedar paralitzades. Alguns dels edificis estan tapiats amb totxanes però n'hi ha d'altres que són de fàcil accés.