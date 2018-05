La CUP de Palamós demana que el govern local es repensi al polígon a la Pietat

La CUP de Palamós considera que l'Ajuntament ha de repensar-se el desenvolupament del polígon industrial al paratge de la Pietat després de la resolució de l'informe ambiental estratègic elaborat per la Generalitat que posa de manifest que la urbanització d'aquest sector tindrà «efectes significatius sobre el medi ambient», com ja va informar aquest diari el diumenge. Per a la CUP, aquest «advertiment que realitza la Generalitat cap a l'Ajuntament és ampli i contundent», de manera que considera que aquest espai hauria de conservar la classificació de sòl no urbanitzable.

La formació cupaire, amb un regidor a l'Ajuntament, s'ha oposat des de bon principi al desenvolupament d'aquest sector industrial, que ocupa unes 25 hectàrees. Un dels arguments que ha aportat per rebutjar la seva implantació és que no és necessari perquè que als municipis de l'entorn hi ha suficient sòl industrial lliure per cobrir les necessitats dels empresaris palamosins.

Un raonament que considera avalat amb la resolució de la Generalitat, que determina que la demanda de sostre manifestada per l'Associació Palamosina d'Empresaris Industrials –40.000 metres quadrats– és una dada «mancada d'una anàlisi precisa i detallada que justifiqui la proposta» i que s'ha de «dimensionar el sòl industrial a la necessitat i demanda real i tenir en compte la disponibilitat de sòl industrial actualment tant a Palamós com a les poblacions veïnes».

Joan Bohigas, regidor de la CUP al municipi, ha afirmat que «després de l'estirada d'orelles de la Generalitat cap a l'Ajuntament, és moment de declarar l'espai com a no urbanitzable; i que tant l'alcalde Lluís Puig com ERC es replantegin la construcció d'un nou polígon industrial innecessari a la Costa Brava Centre, i abandonin definitivament la política d'especulació urbanística».