TV3 no ha decidit encara si emetrà en directe o en diferit la Cantada d'Havaneres de Calella

Televisió de Catalunya no té decidit encara si emetrà en directe, o en diferit, la 52a edició de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que tindrà lloc el dissabte 7 de juliol. Fonts de la cadena han infromat aquesta tarda que la graella de programació d'quella setmana no està tancada, de manera que es desconeix si es farà en directe com edicions anteriors o, per contra, serà en diferit, com ha criticat aquest matí l'Ajuntament de Palafrugell arran d'informació que ha rebut de responsables de TV3.

El primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez, ha explicat aquest matí que TV3 els havia comunicat que no emetrà en directe l'espectacle, sinó que es passarà en diferit el diumenge. Gómez ha explicat que la raó que els responsables del canal els havien transmès per no emetre en directe les havaneres és que no volen tocar el programa Preguntes freqüents, que s'emet els dissabtes a la nit.

En aquest sentit, ha afegit que no hi ha cap raó econòmica, ja que té una despesa similar gravar-lo per l'endemà que emetre'l en directe. Gómez ha concretat que l'Ajuntament col·labora en la producció de TV3, com ara aportant generadors i abonant l'allotjament dels treballadors de la televisió.

El regidor ha manifestat que l'Ajuntament rebutjaria aquest canvi i, de fet, dimecres que ve tenen una reunió programada amb el director de TV3 Vicent Sanchís, per tractar l'assumpte i intentar que aquest canal, o un altre de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, faci l'emissió en directe. Si la retransmissió en directe de la cantada segueix sent impossible a la televisió pública catalana, l'Ajuntament buscarà altres possibilitats -si bé de moment no en tenen cap, ha precisat Gómez-, com pot ser la Xarxa, per exemple.

Albert Gómez ha lamentat el posicionament de TV3 i el perjudici que pot causar a la gent que segueix la Cantada a través de la televisió. El regidor ha exposat que van percebre el gran seguiment que té la Cantada l'any 2013, quan l'Ajuntament va rebre trucades de seguidors de les havaneres preocupats per si s'emetria arran de la convocatòria d'una vaga de treballadors de la televisió catalana.

El primer tinent d'alcalde de Palafrugell s'ha mostrat "amoïnat", més que pels efectes que pot tenir sobre el municipi, per la repercussió als espectadors perquè es viu com un esdeveniment social, com a acte que dona "la benvinguda a l'estiu", seguint-la amb un sopar a casa a la fresca.

I ha afegit que les havaneres de Calella són "l'únic, o almenys dels pocs, esdeveniments culturals de cultura popular que s'emet en directe".

Albert Gómez també ha posat de manifest el contrast de la no emissió en directe de la Cantada amb el fet que les entrades per seguir-la a Calella s'han quasi esgotat: l'Ajuntament va posar a la venda 2.500 entrades aquest dilluns i, avui, només en queden 30 per vendre. Quant a l'audiència televisiva que té l'esdeveniment, Gómez la qualifica de "bona" perquè el promig de les darreres cinc edicions supera els 273.000 espectadors cada any.

Gómez confia que la reunió amb Vicent Sanchís servirà per emetre les havaneres en directe: "Nosaltres hi anirem amb l'ànim d'intentar reconduir-ho".