Els camps de boies de Calella estan pendents de la impugnació del concurs

L'Ajuntament de Palafrugell ha resolt gran part del concurs que va convocar aquesta primavera per les autoritzacions municipals dels serveis de temporada a les platges i zones maritimoterrestres del municipi, una licitació que va impulsar arran de la investigació que va obrir l'Autoritat Catalana de la Competència pel concurs de l'any passat davant la possibilitat que hi hagués hagut «una presumpta conducta restrictiva de la competència».

Ahir, la junta de govern local va aprovar la major part dels resultats del concurs d'enguany, a excepció dels que afecten els camps de boies de fondeig de Calella, ubicats a la platja del Canadell, a la platja d'en Calau i Portbo i a la platja del Port Pelegrí, que han quedat pendents. El motiu és que han estat impugnats pels antics operadors i que, de moment, queden exclosos de la gestió de la concessió.

A la platja del Canadell hi ha dos camps de boies de fondeig de 96 boies cadascun; mentre que davant de la platja d'en Calau i del Portbo n'hi ha un de 142 boies, i 71 més davant de la platja del Port Pelegrí, quasi totes destinades a embarcacions d'esbarjo. Aquests camps de boies han estat operats els darrers anys pel Club de Vela Calella i un privat.

En aquest darrer concurs s'hi van tornar a presentar per optar a les autoritzacions per aquestes boies, però els resultats del concurs van determinar que la millor oferta presentada és la de la unió temporal d'empreses d'origen balear Aubamar. Així, tant el Club de Vela com el privat s'han quedat sense els camps de boies de fondeig que tants anys han gestionat.

Davant d'aquesta situació, els dos antics operadors han presentat al·legacions al concurs, cosa que va provocar que ahir no es tanqués l'adjudicació de l'autorització d'aquests camps de boies de Calella a Aubamar. L'alcalde, Josep Piferrer, va manifestar que la seva intenció és resoldre aquestes al·legacions la setmana que ve.

En tot cas, els precedents de casos com aquests d'adjudicacions impugnades apunten que prengui la decisió que prengui l'Ajuntament –tant si es favorable a la UTE com als antics operadors–, el concurs acabarà als tribunals de justícia o al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Per fonamentar la seva decisió sense cap prejudici, l'equip de govern ha encarregat un informe extern que aclareixi qui té raó en la interpretació dels punts conflictius i, d'aquesta manera, pronunciar-se definitivament.

Les al·legacions dels antics operadors es fonementen en el suposat incompliment d'Aubamar d'alguns criteris establerts en el plec de condicions, cosa que interpreta diferent l'Ajuntament. Es dona la circumstància que la UTE Aubamar ha presentat ofertes a tots els camps de boies que es licitaven al municipi, sense tenir èxit en els de Llafranc i Tamariu.



Directrius de Competència

Piferrer va explicar també que, davant de la investigació oberta per Competència sobre la presumpte vulneració de la lliure competència en l'anterior concurs, van aplicar en aquesta licitació directrius marcades per aquest organisme: per exemple, donar una major puntuació a les ofertes que cobren un preu més baix als clients pel lloguer de la boia i que paguen un major cànon a l'Ajuntament.

També coincideix que la UTE Aubamar s'havia presentat a l'anterior concurs, sense obtenir cap autorització, i que va ser qui va interposar la denúncia a Competència que va desencadenar la seva investigació. De moment, l'Autoritat Catalana de la Competència ha obert un expedient sancionador per aquell concurs a l'Ajuntament i als 16 operadors que van participar-hi. Segons Competència, els 17 expedientats «s'haurien, presumptament, coordinat en la presentació d'ofertes en licitacions públiques amb l'objectiu d'alterar el seu resultat».

Josep Piferrer va afegir que havien enviat l'expedient d'aquest darrer concurs a Competència perquè l'afegeixi al procediment sancionador perquè, en cas que hi hagi sanció, tingui en compte que s'ha fet una nova licitació de les autoritzacions.