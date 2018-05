L'emissió en directe a TV3 de la Cantada d'Havaneres no està assegurada

Televisió de Catalunya no ha decidit encara si emetrà en directe, o en diferit, la 52a edició de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que tindrà lloc el proper dissabte 7 de juliol. Fonts de la cadena van informar ahir a la tarda que la graella de programació d'aquella setmana no està tancada, de manera que es desconeix si es farà en directe com en edicions anteriors o, per contra, serà en diferit. No és la informació que tenia ahir l'Ajuntament de Palafrugell, segons va explicar al matí el primer tinent d'alcalde i rgidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez: les comunicacions que tenien al consistori de responsables de TV3 és que la Cantada no s'emetrà en directe, sinó en diferit l'endemà. L'Ajuntament rebutja frontalment que l'emissió no sigui en directe, motiu pel qual els responsables polítics palafrugellencs han programat una reunió amb el director de TV3 Vicent Sanchís per reconduir la situació, ja sigui sl canal principal de la televisió catalana o a algun dels altres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Si no fos possible, Gómez va manifestar que buscaran altres possibilitats d'emissió en directe.

El regidor de Promoció Econòmica va exposar que les informacions que han rebut des de Televisió de Catalunya són que no es vol tocar el programa que s'emet els dissabtes a la nit, Preguntes freqüents, de manera que l'opció que han presentat a l'Ajuntament de Palafrugell és emetre la cantada en diferit el 8 de juliol.

Un canvi que l'Ajuntament rebutja. Albert Gómez va lamentar el perjudici que pot causar a la gent que segueix la Cantada a través de la televisió. El regidor va exposar que van percebre el gran seguiment televisiu que té la Cantada l'any 2013, quan l'Ajuntament va rebre trucades de seguidors de les havaneres preocupats per si s'emetria arran de la convocatòria d'una vaga de treballadors de la televisió catalana. Va detallar que l'esdeveniment té una «bona» audiència amb un promig de 273.000 espectadors en les darreres cinc edicions. I va afegir que de les 2.500 entrades posades a la venda aquest dilluns per seguir la Cantada a Calella, ahir al matí només en quedaven una trentena.

Gómez va recordar, a més, que les havaneres de Calella són «l'únic, o almenys dels pocs, esdeveniments culturals de cultura popular que s'emet en directe».