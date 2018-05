Santa Cristina celebra demà la Fira Girocaça amb crítiques del PACMA

La Fira de Caça i Natura de Girona, Girocaça, torna aquest dissabte a Santa Cristina d'Aro. Aquesta quarta edició es farà al llarg de tot el dia a l'entorn de l'Espai Ridaura, si bé algunes activitats, com xerrades i exhibicions, es faran, respectivament, a l'Ajuntament i a l'entorn de la zona esportiva. La nova edició presenta algunes novetats, com és una mostra de gossos de becada, exhibició de falcons, curs de formació bàsica d'ensinistrament de retrievers o un espai virtual de tir, entre d'altres. A més es preveuen molts més expositors, que ja l'any passat era de 35, dotze més que l'any anterior. Girocaça està organitzada per la Federació Catalana de Caça de Girona, amb la participació de l'Ajuntament i la Societat de Caçadors local, ha informat l'Ajuntament.

La celebració d'aquest fira no té el suport del Partit Animalista-PACMA, que en un comunicat emès ahir va anunciar que demanarà a l'Ajuntament que deixi de donar suport a aquest tipus d'esdeveniments perquè «fires com aquesta topen frontalment amb els pilars bàsics sobre els quals s'hauria de bastir la societat del futur». El PACMA responsabilitza la caça «de la situació crítica en què es troben algunes espècies animals, com la tórtora salvatge o la guatlla»; a més que la munició amb plom «és causant de contaminació ambiental degut a la seva alta toxicitat». El PACMA afirma que «l'activitat cinegètica es basa en la violència contra els animals i promou la utilització d'armes i normalitza la diversió a partir del sofriment i la mort d'éssers més febles i indefensos».