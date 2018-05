Les autoritzacions dels centres d'immersió a les Medes seran anuals

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar ahir les bases sobre les quals l'administració catalana fonamentarà la concessió de les autoritzacions perquè els centres d'immersió puguin operar a les Illes Medes. L'anunci, signat pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural Ferran Miralles, informa que la documentació també es pot trobar per internet i que hi ha obert un termini de 15 dies hàbils per presentar-hi al·legacions. Qui segur que en presentarà són el col·lectiu dels centres d'immersió ja que la Generalitat estableix que les autoritzacions seran anuals, una periodicitat que les empreses troben insuficient. Aquest projecte d'ordre també determina un màxim d'autoritzacions: vuit a empreses del grup A –les empreses d'aquest grup tenen el 70,75% d'immersions del total anual, d'acord amb el Pla rector d'ús i gestió de les Medes del 2017–; vuit més per a les empreses del grup B –que tenen el 25,75% d'immersions del total anual, d'acord amb el PRUG de 2017–; i sis més d' snorkel. D'acord amb la documentació d'aquest projecte d'ordre, les empreses actuals que operen a les Medes de manera diària són: vuit del grup A, sis del grup B i sis d' snorkel; és a dir, aquesta proposta incrementa en dos les empreses del grup B que podran treballar a les Medes, i manté la xifra per a la resta.

El punt més polèmic de les autoritzacions que proposa la Generalitat amb els centres d'immersió serà la duració del permís per operar a les Medes. Com consta en la documentació del projecte d'ordre, amb el PRUG del 2017, les autoritzacions tenien la vigència que tingués aquest Pla, «el que a la pràctica ha determinat que s'hagin mantingut durant un període llarg de temps –aquestes autoritzacions– i s'hagi limitat la competència, atès que no podien entrar noves empreses». Segons la Generalitat, la limitació de l'autorització a un any de vigència «garanteix que noves empreses puguin optar per treballar a la Reserva Natural Parcial».

La Subdirecció General de la Biodiversitat i Medi Natural tenia altres opcions. Per un costat, van descartar una periodicitat menor a un any, cosa que proposava l'Autoritat Catalana de la Competència, perquè «la temporada prevista al PRUG és d'un any». I també es va rebutjar una periodicitat de quatre o cinc anys, «vigència que normalment es donen als diferents plans del Parc i que s'aproparia al que s'ha demanat per part de les empreses que actualment operen en la fase de consulta, però dificultaria aquest accés de noves empreses que es cerca i la lliure competència».

No obstant això, els centres d'immersió no hi estan d'acord. El passat mes de març, quan la Generalitat va obrir el període de consulta sobre aquest projecte d'ordre, el president dels centres d'immersió de la Costa Brava, Genís Dalmau, va fer-ne una valoració positiva, sempre i quan les autoritzacions fossin de diversos anys ja que la vigència de les acreditacions temporals que han funcionat els darrers 14 anys, també d'un any, ha limitat que els operadors fessin front a inversions –per exemple, calculava que canviar de vaixell té un cost mínim de 300.000 euros–. Ahir, Dalmau va criticar que la Generalitat hagi decidit que la vigència de les autoritzacions sigui sent d'un any perquè «no hi ha cap manera que els operadors pugin fer front a inversions» i va lamentar que no tindran cap seguretat jurídica.

Dalmau va afegir que els responsables d'aquest projecte d'ordre de les autoritzacions per operar a les Medes «no entenen que el 80% dels clients són europeus, la majoria dels quals reserven amb un any d'antel·lació, cosa que ara no serà possible, no es podrà vendre anticipadament». En aquest sentit, la Generalitat diu que resoldrà el març de cada temporada les autoritzacions per a la propera.