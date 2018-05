El govern de Palafrugell afirma que ja ha fet la meitat de les propostes del seu programa

El govern municipal de Palafrugell format per ERC i PdeCAT va fer balanç ahir del primer any de govern –al qual va arribar amb una moció de censura al socialista Juli Fernández– fent un recull de les accions que ha dut a terme dins el seu programa. De les 50 propostes que van presentar en el seu moment, ara fa un any, s'han executat al voltant del 50%, van informar l'alcalde Josep Piferrer (ERC) i el primer tinent d'alcalde, Albert Gómez (PDeCAT). La resta s'han començat a cimentar amb les bases per poder-les desenvolupar de cara al futur. En aquest sentit, van recordar que ara fa un any ja van avançar que el programa de govern no abastarà només fins al 2019, sinó que les accions a dur a terme es plantegen en un horitzó de sis anys.

L'alcalde va destacar ahir en una compareixença de premsa que durant aquest primer any el govern ha fet una forta aposta pel diàleg, la bona cohesió entre l'equip de govern que formen les dues formacions i el disseny d'un model de poble més amable per a les persones.

Albert Gómez va citar que al llarg d'aquest primer any s'ha buscat una fórmula com a epicentre de la política municipal amb tres elements bàsics: la promoció econòmica, la sostenibilitat i els serveis a les persones. En aquest sentit, pel que fa referència al servei a les persones, cal fer un incís sobre els equipaments, ja que Gómez va destacar la posta en marxa de l'espai per a la gent gran, les obres que s'estan duent a terme a Can Genís, la rehabilitació del dipòsit de l'aigua de la torre de Can Mario, l'aparcament de Llafranc, les obres al Pavelló de Patinatge, les millores al Poliesportiu, la segona fase de l'edifici de l'Energia, la rehabilitació de l'antic Museu del Suro o el projecte dels Ametllers.

També van fer esment de les propostes amb un marcat perfil social que s'ha impulsat amb el programa de beques extraescolars, la proposta de mesures sobre els habitatges ocupats i el nou servei de transport del taxi que enllaçarà les zones d'equipaments assistencials. Quant a la sostenibilitat, van destacar el Pla Director de la bicicleta i l'ampliació de la carretera vella de Tamariu, la nova via verda a l'autovia o la pacificació a la carretera vella de Calella.