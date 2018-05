L'Hípica Mas Paguina acull avui i demà un concurs d'enganxe

El Club Hípic Estartit-Torroella de Montgrí, a l'Hípica Mas Paguina, celebra aquest cap de setmana un concurs d'enganxe. El dissabte a la tarda tindran lloc les proves de doma i, el diumenge al matí, les proves indoor que són les més esperades pel públic ja que cotxers i cavalls mostren les seves habilitats tant de coordinació com de rapidesa. Aquestes proves són puntuables per la Lliga d'Indoors de la Federació Catalana d'Hípica i a la vegada serveixen per entrenar en les mateixes pistes on se celebrarà el Campionat de Catalunya a finals de juny.