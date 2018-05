Estripen la pancarta de "llibertat presos polítics" a l'ajuntament de Palamós

Nova acció de 'Libera Gerona', l'escamot que cada setmana organitza sortides nocturnes per retirar símbols independentistes en municipis gironins amb la intenció de contrarrestar les accions dels CDR. Ahir van compartir a YouTube un vídeo on es veu un grup d'encaputxats estripant i retirant una pancarta del balcó de l'ajuntament de Palamós amb el lema "Llibertat presos polítics". A banda d'aquesta acció, també van treure l'indicatiu de "Municipi per la independència" que hi havia en una entrada de Palamós, i van treure diferents llaços grocs de carrers de Santa Cristina d'Aro.