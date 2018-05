L'Ajuntament de la Bisbal tanca l'exercici del 2017 amb dos milions de superàvit

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha fet pública la liquidació del Pressupost municipal de l'any passat i la dada més notòria és el superàvit de prop de dos milions d'euros. La quantitat exacta és 1.921.123,44 euros, han informat fonts municipals. En aquest sentit l'alcalde Lluís Sais ha destacat que aquests resultats confirmen «la línia d'acció rigorosa i responsable constatada en els darrers pressupostos consistorials». «Davant les crítiques que rebem any rere any en el debat d'aprovació dels pressupostos sobre la gestió de l'equip de govern que encapçalo, sempre he defensat que el veritablement significatiu per valorar la gestió pressupostària no és l'aprovació, sinó la seva liquidació», ha declarat l'alcalde Lluís Sais, sentenciant que els resultats li donen la raó. En aquest sentit, l'alcalde ha recordat que amb els superàvits dels anys 2015 i 2016 l'Ajuntament va poder regularitzar una situació comptable de factures no reconegudes de més de tres milions d'euros. Sais ha manifestat que el superàvit d'enguany s'haurà de destinar a amortitzar préstecs per inversions d'exercicis anteriors.