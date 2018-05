Més d'un miler de persones tenyeixen de groc el Castell del Montgrí en la inauguració del Festival Ítaca

Més d'un miler de persones han participat aquest diumenge en la tradicional pujada al Castell del Montgrí de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), i que ha servit per inaugurar la 6a edició del Festival Ítaca.

Aquest any, però, la situació política ha estat ben present i la fortalesa ha quedat tenyida de groc. I és que els participants duien samarretes i cartolines d'aquest color que han servit per pintar l'interior del castell.

A l'acte hi han participat familiars i amics de la consellera destituïda pel 155, actualment empresonada i filla de la localitat, Dolors Bassa. La seva germana, Montse Bassa ha llegit una carta que l'exconsellera ha escrit des d'Alcalá-Meco.

El color groc ha estat el protagonista de la 6a pujada al Montgrí, que inaugura el Festival Ítaca. El record als "presos polítics" ha fet que més d'un miler de persones omplissin l'interior del castell amb cartolines. Abans, però, ja havien fet una marxa des de l'ermita de Santa Caterina fins a dalt de la fortalesa, equipats amb samarretes i pancartes reclamant la llibertat dels empresonats.

Un cop a dalt ha estat el torn de Roger Mas, Àlex Torío, la Black Music Big Band, i l'Escola Municipal de Música de Torroella, que han fet sonar les primeres notes d'aquesta edició de l'Ítaca. Tot plegat acompanyat amb un maridatge de vins empordanesos. Una 'Acció Groga' que ha tingut el seu punt més emocionant quan la germana de Dolors Bassa ha llegit una carta escrita des de la seva cel·la.

"Avui en la 6a Pujada al Castell del Montgrí tenyireu de groc la fortalesa i el Festival Ítaca ressonarà als murs d'Alcalá-Meco. Agraeixo a tots els assistents que persevereu per la llibertat d'expressió, per la democràcia i per l'alliberament de les nostres veus obligades a emmudir". La missiva seguia citant l'escriptora britànica Virginia Wolf: "No hi ha barrera, pany, ni forrellat que pugui imposar-se a la llibertat de la meva ment".

Amb la pujada al Montgrí s'obra un mes i mig de concerts entre els quals destaca la doble nit a l'Ítaca Sant Joan que tindrà lloc el 22 i 23 de juny a la platja de l'Estartit amb les actuacions de Txarango, Che Sudaka, Doctor Krápula, Ebri Knight, Germà Negre, Koers i Pachawa Sound. Les dues nits acabaran amb les sessions, respectivament, del DJ Karlixx i del DJ Gambeat Radio Bemba Sound System -baixista de la mítica formació Mano Negra de Manu Chao.