Nova protesta a Palamós en contra de la construcció de 48 habitatges de luxe a la Pineda d'en Gori

Els veïns de Palamós (Baix Empordà) contraris a la construcció de 48 apartaments de luxe a la Pineda d'en Gori han tornat a sortir al carrer aquest diumenge. Una setantena de persones s'han manifestat des de l'ajuntament fins al Passeig del Mar on han llegit un manifest en contra del què consideren una "evident especulació urbanística". Després s'han dirigit de nou cap al consistori on han enganxat diversos papers a la porta d'entrada amb missatges com 'Prou ciment i més arbres' o 'Adopta un especulador suís, adopta un Lucas Fox', en referència a la promotora del projecte. Des de la Plataforma Salvem la Pineda d'en Gori lamenten que s'estan talant arbres "a discreció i sense control". Amb tot, adverteixen que "seguiran lluitant" i esperen que la justícia aturi el projecte. Des de l'Ajuntament ja han deixat clar que les obres seguiran endavant perquè el Pla d'Ordenació Municipal (POUM) ho permet.