Santa Cristina Els Rurals mostren la pell del llop atropellat a Mont-ras

L'estand dels Agents Rurals de la Fira de Caça i Natura, Girocaça, que es va celebrar ahir a l'entorn de l'Espai Ridaura, a Santa Cristina d'Aro, va mostrar la pell del llop atropellat a la carretera C-31, al seu pas per Mont-ras, a finals del mes de febrer passat, va informar l'Ajuntament. A més, hi havia més d'una vintena de races de gossos de cacera, des del podenc al porcelaine, passant pel setter anglès, beagle, el teckel o el grifó bleu de Gascogne, i expositors amb complements per a la caça, roba, calçat, premsa especialitzada, animals cinegètics com conills, accessoris i alimentació per a gossos.