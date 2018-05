Una bullabessa de rascassa guanya el concurs de cuina del Peix de Roca de Begur

Una bullabessa de rascassa, de Victòria Mulà i Victòria Curós, de Palafrugell, ha guanyat l'XI Concurs de Cuina Popular de Begur que es va fer ahir i que forma part del programa d'actes de la XX campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur, que clou el proper diumenge, 3 de juny.

Com a finalista ha quedat la morena a la piratanesca, de la família Ribot de Begur. El jurat, que ha triat el guanyador i el finalista sobre un total de 13 participants, estava format pel xef del restaurant Àbac, Jordi Cruz, popular amb el programa de televisió gastronòmic MasterChef i amb 3 estrelles Michelin, i el xef del restaurant Diferent de Begur, Marc Caner.

Durant l'acte, a més, s'ha fet un reconeixement als cinc establiments que han participat en les vint edicions de la mostra culinària – restaurant Costa Brava, hotel Aiguablava, hostal Sa Rascassa, hostal Sa Tuna i hotel-restaurant Galena-Mas Comangau- i s'han entregat els premis del X concurs d'aparadors de la campanya, que ha guanyat El Mercader del Mar, amb un accèssit per Públic.

Dissabte, a més, es va fer una diada de música i vins, a càrrec de vins i caves Peralada, que és un dels patrocinadors de la mostra, i de l'actuació del grup musical Els Cremats, de Palafrugell.

Els altres plats presentats al concurs popular, que va comptar amb la presència de l'alcalde i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Joan Loureiro i Eugeni Pibernat, van ser: arancini de peix de roca, de Rafael de la Torre; escabetx de rogers de roca sobre fons marí, d'Hemi Gurillo; ; pastís de peix de roca, d'Eva Giménez; sopa de pop i musclos al curry, de Joan Serrano; espaguetis amb marisc de roca, de Bernat Serrano; mandonguilles de congre amb pop i anemones, d'Isaac Grivé; ranxo mariner, de la família Pérez (Eduard, Toni, Aitor i Ian); sarsuela amb peix de roca, de Carme Gratacós i Ricard Soler; pop en el seu hàbitat, de Carmina Torres; gònades de peix del cap de Begur, de Rafael Casanovas i Maria Carmen Rodríguez, i paella de roca, de Carles Martínez.

En aquesta vintena edició de la campanya hi participen els establiments Cal Bandarra, Casa Juanita, Costa Brava, Diferent, Galena-Mas Comangau, Hostal Sa Rascassa, Hostal Sa Tuna, Hotel Aigua Blava, Hotel Sa Punta, La Cuina..., Les Brases del Toc-Hotel El Convent i Toc al Mar.

Cada restaurant ofereix un menú propi basat en el peix de roca amb un preu que oscil·la entre els 38 i els 65 euros. Com l'any passat, hi haurà el sorteig entre els participants a la campanya gastronòmica d'una visita guiada i passejada en barca pel litoral begurenc. El sorteig es farà entre tots els que degustin el menú i hi hauran 8 premis per a dues persones cadascun. La visita guiada i passejada es farà el dissabte 3 de juny, coincidint amb Begur Sotaigua.