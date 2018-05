Jutgen un acusat de deixar borni l'amo d'un bar de Sant Feliu de Guíxols

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta inicialment a 8 anys de presó per colpejar amb un pot d'esprai pebre l'amo d'un bar de Sant Feliu de Guíxols i deixar-lo sense visió en un ull. Els fets es remunten al 21 de febrer de 2016 pels volts de la cinc de la matinada.

Segons sostenen les acusacions, l'home va anar al local, hi va entrar, i la propietària li va dir que no podia quedar-s'hi perquè en d'altres ocasions hi havia protagonitzat incidents. Aleshores, segons ha explicat la dona durant el judici, li va ruixar la cara amb l'esprai provocant-li lesions que van tardar dos dies a curar-se-li.

El propietari del local, al seu torn, ha declarat que va sentir la seva dona cridar i es va dirigir a l'entrada del bar per ajudar-la. Segons ha declarat, es va posar davant d'ella per "protegir-la" i va ser llavors quan el processat li va propinar un cop de puny a la cara i va colpejar-lo amb el pot.

Com a conseqüència de l'agressió, recull l'escrit del fiscal, l'home ha perdut de "manera irreversible" visió a l'ull dret. Durant el judici, l'acusat ha negat els fets i ha assegurat que un treballador el va agredir a ell amb una barra "extensible" per impedir-li l'entrada.