L'escorxador de Palafrugell tancarà perquè l'Ajuntament no li troba cap gestor privat

El segon concurs per a l'explotació de l'escorxador municipal de Palafrugell ha quedat, com ja va passar amb el primer, desert perquè l'Ajuntament no ha rebut cap oferta per gestionar-lo. Davant d'aquest nou intent fallit perquè alguna empresa se'n fes càrrec, l'equip de govern ha decidit posar fi a l'activitat definitivament.

El regidor delegat del servei de l'escorxador, Jaume Palahí, ha explicat que l'equipament encara restarà obert les setmanes que siguin necessàries per completar el procés d'extinció de la seva activitat. Palahí ha afegit que l'Ajuntament oferirà recol·locar els dos treballadors municipals en dues altres places de la seva categoria: la corporació ha ofert dos possibles destins a cadascun dels empleats, a un del grup C2 i a l'altre, del D.

L'Ajuntament de Palafrugell va anunciar el tancament provisional de l'escorxador pel passat 15 d'abril per incompliments de la normativa sanitària, i després que el primer concurs per adjudicar-ne la gestió a una empresa privada hagués quedat desert algunes setmanes abans.

Palahí ha explicat que, finalment, l'activitat de l'escorxador es va mantenir perquè van repensar-s'ho: no tenia sentit tancar-lo quan, en unes poques setmanes, podria ser que l'haguessin de reobrir perquè el segon concurs en pocs mesos s'havia tancat satisfactòriament amb un adjudicatari del servei.

El regidor ha precisat que les aigües brutes no s'han llançat al clavegueram, com s'havia fet fins ara i que era un incompliment de la normativa, sinó que un camió cisterna les recull de la bassa i se les emporta a una depuradora.

El segons concurs, però, ha tingut el mateix final que el primer, de manera que l'Ajuntament, com ja havia anunciat, procedirà al tancament definitiu de l'activitat un cop s'hagi produït tots els tràmits administratius. Llavors s'haurà de decidir què es fa amb aquest edifici modernista protegit propietat de l'Ajuntament. Palahí ha precisat que, si bé per fora pot oferir un bon aspecte, l'interior està en mal estat.

L'escorxador, segons ja havia explicat Jaume Palahí, requereix inversions per valor d'uns 200.000 euros per adequar-lo a la normativa vigent.

A més, acumula un dèficit per a l'Ajuntament de Palafrugell d'uns 200.000 euros en els darrers deu anys –uns 70.000 euros només l'any passat, havia detallat el regidor.