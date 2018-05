Mor als 76 anys l'exregidor i un dels pares del bàsquet palamosí Josep Crosa Cané

El bàsquet palamosí s'ha quedat orfe d'una de les seves figures històriques i responsable que aquesta pràctica esportiva hi desembarqués: Josep Crosa Cané, que va morir aquest diumenge a l'edat de 76 anys. El funeral tindrà lloc avui a dos quarts de quatre de la tarda a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós. Crosa també va estar vinculat una etapa breu al Palamós Club de Futbol i va ser regidor a l'Ajuntament de la vila dels anys 1983 al 1995 i del 1999 al 2003.

Ramon Sarrinat, exjugador de bàsquet de Palamós i gran amic de Crosa, recordava ahir el camí d'aquesta figura del bàsquet, i de l'esport, palamosí: l'octubre de 1961, Crosa, amb en Jaume Pagès –que fins l'any anterior havia estat el president del club de futbol– i altres joves van fundar el primer equip de bàsquet de la vila, el Bàsquet Club Palamós, del qual Crosa no es va deslligar fins que l'entitat va dissoldre's. Hi va passar per tots escalafons: de jugador a vicepresident –Pagès va deixar de ser-ne president el 1981 i Crosa va seguir al capdavant– i fent-hi totes les tasques que fes falta.

L'any següent de la fundació del club, el BC Palamós va començar a competir i, de seguida, hi van introduir la secció femenina, la qual va tenir equips dels millors de Girona, amb un paper fonamental de Crosa, que va entrenar-les durant molts d'anys. «Gaudia portant el femení», comentava ahir Sarrinat, qui destacava que quasi tots els jugadors i jugadores palamosins de més edat van passar per Crosa. «Li agradava molt l'ambient del bàsquet i el club era com una família, l'equip masculí anava a veure el femeni, i al revés», relatava Sarrinat. «Crosa era molt bona persona, no tenia mai un no per ningú», motiu pel qual també es va ficar al Palamós de futbol i a l'Ajuntament, amb l'alcalde Josep Ferrer, explicava Sarrinat, ja que els integrants que hi havia l'animaven a formar-ne part. Seguint Ferrer, el 1999 Crosa va formar part de l'Agrupació d'Electors de Palamós i Sant Joan, la qual va deixar per desavinences amb les formes amb com la formació realitzava l'oposició.