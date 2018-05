Reinauguren l'Hotel Aromar de Platja d'Aro després d'invertir 4,5 milions en una reforma

El Grup Aromar Hotels & Restaurants reinaugurarà divendres l'Hotel Aromar de Platja d'Aro després d'una primera fase de reformes durant la qual s'ha invertit 4,5 milions d'euros. La segona fase de reforma acabarà el 2020 amb la construcció d'un SPA i un aparcament més ample on actualment hi ha piscina. Aquesta serà substituïda per una altra a la part superior de l'hotel.

L'hotel ha renovat les zones comunes de la recepció, el bar, les seves dues sales de reunions, la terrassa situada en ple Passeig Marítim que ofereix una carta de gastronomia local, i el restaurant Mestral tipus bufet de cuina tradicional mediterrània amb productes de mercat.

L'Hotel Aromar disposa d´un total de 154 habitacions (de les quals s´han renovat un total de 103) completament equipades amb balcó per gaudir de les vistes al mar. Segons ha informat el grup, les habitacions tenen les següents categories: 104 són dobles (de les quals 74 s´han reformat), 28 Panoràmiques (de les quals 24 s´han reformat), 5 Junior Suites, 17 Individuals i 25 Apartaments. A les habitacions on no s´han fet reformes, sí que s´han portat a terme canvis en la roba tèxtil i en la pintura.

El director general d´Aromar Hotels ?staurants, Diego Arnaste, "la reforma integral de l´Hotel Aromar conserva la seva essència tradicional i s´emmarca en un pla de renovació de la planta hotelera de la cadena i dels seus restaurants, per respondre a les noves exigències dels nostres

clients".

Les renovacions s´integren en el Pla de Reforma de tres dels quatre hotels de l´Aromar Hotels & Restaurants (2017-2020), que inclouen la renovació dels hotels de tres estrelles Costa Brava i Platjadaro i que suposen una inversió total de més de 8,5 milions d´euros en 3 anys.

L´equip que ha portat a terme el projecte arquitectònic i l´interiorisme són Cristina Lloret i Xavier Vilagran, de Bow Design Studio i XC Arquitectes respectivament.

L´estil arquitectònic és essencialista i conjuga l´arquitectura i el disseny d´avantguarda amb la tradició hotelera i les vistes al mar. Per això, les habitacions de l´hotel s´han obert a la Mediterrània, en concret, al passeig marítim de la Platja Gran de Platja d´Aro.