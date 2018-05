3.848 joves palafrugellencs podran votar un projecte dels dos que se'ls hi plantegen

L'assemblea del Consell de Joves de Palafrugell ha escollit dos projectes, que consideren prioritaris, els quals es portaran a votació perquè se n'escolli un: unes estructures de cal·listènia i un equip de so per a exterior. De l'1 a l'11 de juny, tots els joves empadronats a Palafrugell entre 14 i 29 anys, que són un total de 3.848, podran votar online. Ho podran fer entrant al següent enllaç: https://es.surveymonkey.com/r/S2MVMRB. El resultat d'aquesta votació decidirà la primera intervenció del Consell de Joves de Palafrugell.

Els joves havien plantejat sis propostes i es van crear tres grups de treball per poder-les perfilar. La cal·listènia, la música al carrer, la necessitat d'un gran parc, la mobilitat en bicicleta, el wifi a l'espai públic o espais de trobada per a majors de 18 anys són els temes que es van anar treballant.

Cada proposta va rebre una resposta per part de l'Ajuntament tenint en compte el cost, les dificultats tècniques, la sostenibilitat, la seva conveniència... i sempre escoltant la veu dels joves, ha informat l'Ajuntament. Si la proposta més viable tècnicament no reflectia el que els joves havien treballat, aquesta es retirava com ha estat el cas de l'skatepark on no hi havia consens amb els materials a utilitzar. Per a aquest any 2018 s'ha comptat amb un pressupost de 3.000 euros per executar una de les propostes.



El Consell de Joves promou millores al municipi

El Consell de Joves de Palafrugell és un òrgan de participació estable per a joves de 14 a 29 anys del municipi. Neix a proposta de la Mesa de Salut Jove de Palafrugell, on hi participen els diferents professionals que treballen amb aquest segment de població, amb l'objectiu que els joves participin en òrgans de decisió.

El Consell de Joves ofereix un espai on poder-se expressar i proposar tot allò que pensen de Palafrugell. Partint de la premissa que sentir-se part de la comunitat ajuda a les persones a millorar el benestar i la seva salut, al febrer de 2017 l'Ajuntament va engegar aquest programa amb la contractació d'una dinamitzadora a Suara Cooperativa que va presentar el millor projecte.

El seu format és més propi del que s'anomena fòrum jove, assemblees obertes a la participació on es parla de temes d'interès, es resolen dubtes sobre les polítiques municipals i es fan propostes concretes per millorar la convivència i l'espai de relació comú.

Des de l'octubre passat s'han realitzat tres assemblees i una enquesta online. S'ha debatut i parlat de temes principalment relacionats amb l'ús i la convivència en els parcs públics i sobre la mobilitat dins i fora del poble. Des de l'inici de les trobades s'ha comptat amb la participació de la regidora de Joventut, Marta Baserba, i de l'alcalde, Josep Piferrer, que han pogut fer un retorn d'allò que s'havia treballat en la sessió anterior i donar explicacions sobre el tarannà de les actuacions del consistori.