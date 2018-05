L'hotel Aromar reobre després d'una inversió de 4,5 milions en reformes

L'hotel Aromar de Platja d'Aro, de quatre estrelles, reobrirà les seves portes aquest divendres. Amb aquesta inauguració, el grup Aromar Hotels & Restaurants posarà fi a la primera fase de reformes que va iniciar l'octubre del passat 2017 i que ha suposat una inversió de 4,5 milions d'euros. L'hotel ha renovat habitacions, les zones comunes de la recepció, el bar, les seves dues sales de reunions, la terrassa situada en ple Passeig Marítim que ofereix una carta de gastronomia local, i el restaurant Mestral tipus bufet de cuina tradicional mediterrània amb productes de mercat.

L'hotel Aromar disposa d'un total de 154 habitacions (de les quals s'han renovat 103) completament equipades amb balcó per gaudir de les vistes al mar. Les habitacions tenen les següents categories: 104 són dobles (de les quals 74 s'han reformat), 28 panoràmiques (de les quals 24 s'han reformat), 5 Junior Suites, 17 Individuals i 25 Apartaments. A les habitacions on no s'han fet reformes, sí que s'han portat a terme canvis en la roba tèxtil i en la pintura. La segona fase d'obres, que acabarà el 2020, contempla la construcció d'un spa i un aparcament més ample on ara hi ha la piscina exterior, ja que aquesta serà substituïda per una altra a la part superior de l'hotel.

Aquestes renovacions s'integren en el Pla de reforma de tres dels quatre hotels de l'Aromar Hotels & Restaurants (2017-2020), que inclou la renovació dels establiments de tres estrelles Costa Brava i Platja d'Aro i que suposen una inversió total de més de 8,5 milions d'euros en tres anys.