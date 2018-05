La Bisbal tindrà un peritatge extern de la liquidació del contracte amb Sorea

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà encarregarà a un pèrit extern un informe perquè valori l'import que l'administració ha de pagar a l'empresa Sorea per la rescissió del contracte prorrogat de prestació del servei de subministrament d'aigua i del clavegueram.

L'alcalde, Lluís Sais, ha explicat que tant els serveis jurídics de l'Ajuntament com els externs que assessoren la corporació en aquest assumpte han aconsellat aquest informe extern, que ha de posar sobre la taula una valoració que tingui un caràcter més independent.

Ahir es va complir un any des que l'Ajuntament bisbalenc va aprovar per ple declarar nul de ple dret aquest contracte, aprovat l'any 2009, i el conveni que el completava, de l'any 2010, i iniciar-ne la seva rescissió.

La decisió de la corporació es va fonamentar amb el pronunciament de la Comissió Jurídica Assessora, que va determinar que el contracte era nul de ple dret. Malgrat l'any transcorregut des de la declaració de nul·litat de ple dret del contracte, la resolució del contracte segueix pendent i, per tant, Sorea manté la prestació del servei ja que és la seva obligació legal executar-lo mentre no hi hagi cap altre gestor a qui l'Ajuntament el delegui, o l'assumeixi la mateixa administració.

En tot cas, com van informar fonts de Sorea aquest mes de gener, la declaració de nul·litat de ple dret del contracte es troba en mans del jutjat contenciós administratiu número dos de Girona, de manera que la resolució de tot aquest procediment pot prolongar-se en el temps, i demorar la decisió final sobre la liquidació.



Una pròrroga de 20 anys

L'alcalde de la Bisbal ha explicat que la valoració de la liquidació del contracte s'ha de fonamentar en el servei prestat per Sorea aquests anys i les inversions que ha executat.

La valoració del pèrit també ha d'incloure els 700.000 euros que l'Ajuntament té pendents de pagar a Sorea d'una factura per les obres del Puig de Sant Ramon. Sais ha afegit que aquest import està pendent de la liquidació i que es determini si s'han de pagar els 700.000 euros o una part.

La pròrroga del contracte amb Sorea era per 20 anys, fins al 16 dejuliol del 2030 i, precisament, aquest termini era un dels elements que va fer que la Comissió Jurídica Assessora digués que el contracte era anul·lable. La Comissió determinava que aquest darrer contracte és una pròrroga del del 1980, el qual incloïa unes modificacions que haurien obligat a fer-ne una nova licitació. En aques sentit, la Comissió va dir que prorrogar 20 anys més un contracte «desnaturalitza la pròpia essència d'una pròrroga».