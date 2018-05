La Generalitat licita per un milió d'euros la futura estació d'autobusos de la Bisbal

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tret a licitació, per un import d'un milió d'euros, les obres de la nova estació d'autobusos a la Bisbal d'Empordà. La instal·lació se situarà a la carretera GI-664, a l'alçada del carrer del Doctor Robert, a prop del CAP del carrer de Marquès de Cruïlles. Es preveu que els treballs comencin la tardor vinent i tinguin un termini d'execució de sis mesos. Aquest dimarts, l'Ajuntament va aprovar la cessió dels terrenys per a la construcció d'aquest equipament, molt necessari per a la ciutat perquè evitarà que els autobusos parin on ho fan: a la carretera de les Voltes. L'alcalde, Lluís Sais, va manifestar ahir la seva satisfacció per l'anunci del Departament perquè cada cop és més a prop aquest equipament.

La nova estació constarà d'una gran marquesina que acollirà una petita edificació amb serveis i quatre andanes. A la part exterior s'habilitarà una zona d'aparcament de turismes. L'objectiu és dotar la Bisbal d'unes instal·lacions adients per a la parada i estacionament del transport públic col·lectiu per carretera –que ja no haurà d'entrar a la zona urbana–, així com facilitar espais i serveis que garanteixin la comoditat i el confort dels viatgers en les esperes ja que l'actual parada s'ubica en una zona de fàcil congestió de trànsit i sense elements adequats per garantir les funcionalitats necessàries del servei.

El solar de l'estació està situat a l'inici de la carretera de Cruïlles, en el punt on acaba actualment el sòl urbà. La superfície de la actuació és d'aproximadament 3.000 metres quadrats, corresponents a l'espai de la nova estació i als accessos, que es configuren amb l'obertura de dos nous carrers octogonals a la carretera de Cruïlles.