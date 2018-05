TV3 emetrà en directe la Cantada d'Havaneres de Calella el 7 de juliol

Televisió de Catalunya retransmetrà en directe i per TV3 la 52a edició de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que tindrà lloc el proper dissabte 7 de juliol. Ho van confirmar ahir fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, després que la setmana passada haguessin detallat que no se sabia encara si l'esdeveniment s'emetria en directe o en diferit perquè la graella de programació d'aquella setmana encara no estava elaborada.

Ahir hi havia programada una reunió dels responsables polítics de l'Ajuntament de Palafrugell amb el director de la cadena Vicent Sanchís per aquest assumpte, després que les informacions que tenia la setmana passada la corporació palafrugellenca eren que la Cantada s'emetria en diferit el diumenge 8 de juliol.

L'Ajuntament de Palafrugell va manifestar el dijous de la setmana passada que la informació que havia rebut de responsables de TV3 era que la Cantada es volia emetre en diferit per poder seguir amb el programa Preguntes freqüents, que s'emet dissabte a la nit. Aquell mateix dia, fonts de la CCMA van precisar que la decisió no estava presa. Ahir, van confirmar l'emissió de la Cantada d'Havaneres en directe.