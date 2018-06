Santa Cristina d'Aro aprova unir el servei de taxi amb Sant Feliu de Guíxols

El ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va aprovar aqueest dimecres a la nit, el conveni de cooperació amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a la prestació del servei de taxi en l'àmbit territorial dels dos municipis. El conveni tindrà una durada de quatre anys, prorrogable quatre anys més.

Actualment, a Sant Feliu hi ha 11 llicències de taxi i a Santa Cristina, dos. "És una espècie de mancomunitat del taxi", va manifestar el regidor de Transport, Joan Alcalde, que va afegir que la solució final passa per arribar a cobrir tota la comarca. L'alcalde, Xavier Sala, va recordar que Calonge i Palamós estan intentant fer el mateix.

Amb el conveni, les flotes de taxis dels dos municipis podran utilitzar les parades dels dos municipis indistintament, amb l'únic criteri de prioritat que el d'arribada a la parada. Els taxis hauran de tenir taxímetre i mòdul exterior.

A més, es regularà la imatge i que vagin identificats exteriorment mitjançant una retolació comuna. A més, tindran les mateixes tarifes urbanes de trajectes exclusivament urbans que tinguin origen i destinació en qualsevol dels dos termes municipals. "Els taxistes han estat els primers interessats", va explicar el regidor de Transport.

El conveni, que ja va ratificar el ple de Sant Feliu el mes passat i està pendent de la seva conformitat per part de la Direcció General de Transport i Mobilitat pel que fa a les seves competències, comportarà crear una comissió de seguiment, que comptarà amb la presència del caporal de la Policia Local encarregat de la via pública.

La comissió s'encarregarà de regular la imatge dels vehicles, l'ampliació de les llicències, la proposta de la normativa de funcionament del servei, el servei diari segons l'època, els criteris per a la renovació de la flota i actualitzacions o innovacions, com la creació d'una aplicació de telèfon mòbil. "Ja s'està treballant en un app per facilitar la feina als taxistes", va dir l'alcalde.

Quatre mocions

Al mateix temps, el plenari cristinenc va aprovar quatre mocions, encara que només una va rebre el suport de tots els grups municipals. Va ser, en concret, la moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals.

En les mocions de rebuig a la concessió de llicències per a l'extracció de corall vermell a la costa catalana i de la defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària, es van aprovar amb l'únic vot negatiu del PP. I en la moció de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat espanyol, es va aprovar amb els vots negatius del PP i Emprenedors i l'abstenció del PSC.