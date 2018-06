Les AMPAs de tres escoles de Calonge i Sant Antoni convoquen una vaga d'assistència

Les AMPAs de tres escoles de Calonge i Sant Antoni fan una crida a les famílies perquè el proper 4 de juny no portin els seus fills a les classes de tarda com a protesta per reclamar la jornada continuada al centre. Les associacions convoquen l'acte reivindicatiu just un dia abans que els centres educatius (La Sínia, Pere Roselló i Llevantí de Mar) iniciïn la jornada intensiva prèvia a les vacances d'estiu.

Aquestes escoles segueixen, d'aquesta manera, l'acció de l'escola palamosina La Vila, on un grup de pares va animar la resta de famílies a no portar els fills al col·legi durant tres tardes per reclamar la jornada contínua. Aquesta vaga va tenir un 45% de seguiment dels 443 alumnes –les enquestes que fa aquest centre educatiu a principi de cada curs a les famílies dels nous alumnes mostren un suport de quasi el 90% a la jornada continuada.

Els pares del municipi calongí reclamen que el Departament dEnsenyament els inclogui a la prova pilot que va començar a implantar lany 2012 a les escoles de Vall-llobrega i Platja d'Aro.

Com a mesura reivindicativa, han fet una crida a les famílies perquè el proper dilluns a la tarda no portin els seus fills a l'escola. Asseguren que el Departament d'Ensenyament té previst avaluar els resultats de la prova pilot l'any vinent i que «ara és el moment» de manifestar que prop del 90% de les famílies dels tres centres volen que els seus fills estudiïn en horari continuat.

De fet, afirmen que el Departament ja tenia previst l'any 2016 fer una valoració del projecte però que va decidir perllongar-lo tres anys més, afegint-hi l'escola de Santa Cristina d'Aro i «deixant fora la resta d'escoles» que, com ells, la demanen des de fa sis anys.

«La comunitat educativa de Calonge i Sant Antoni no entenem ni compatim l'argumentació del Departament d'incloure una nova escola en aquesta darrera ampliació i seguir excloent les nostres», insisteixen en un comunicat.



Una jornada beneficiosa

Les AMPAs remarquen que coneixen de «primera mà» la «satisfacció» de les famílies que tenen fills en centres on s'aplica i destaquen la «millora que suposa en la qualitat de vida dels nens i nenes».

Aquesta no és la primera vegada que els pares i mares dels alumnes d'aquests centres protesten per aquesta situació. A principis del curs passat ja van fer una reivindicació similar que, segons van explicar, va tenir un seguiment a l'entorn del 80%. «S'espera que aquesta acció tingui un seguiment similar», asseguren les AMPA.