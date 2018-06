Aturen un motorista a Platja d'Aro que multiplicava per 6 la taxa d'alcohol

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro va enxampar aquest dijous un motorista que conduïa pel municipi multiplicant per sis la taxa d'alcohol permesa. Els fets van tenir lloc pels volts de dos quarts de cinc de la tarda quan uns agents estaven realitzant un control rutinari de documentació i alcoholèmia en un dels accessos al municipi. Un d'ells va veure de lluny un ciclomotor que circulava fent ziga-zagues i van aturar-lo. L'home, que tenia dificultats per aguantar-se dret, va donar 1,43 mg/l a la prova d'alcoholèmia quan el límit permès se situa als 0,25. La policia li va immobilitzar la moto i l'investiga per un delicte contra la seguretat vial.

El mateix dia, els agents de la Policia Local de Platja d'Aro van detenir un jove de nacionalitat marroquina que tenia una ordre de crida i cerca per un robatori amb força en un domicili. Uns agents el van identificar durant un control rutinari de documentació que estaven realitzant al centre del municipi pels volts de les sis de la tarda. Quan van entrar les seves dades a l'aplicació, van veure que li constava l'ordre i que tenia nombrosos antecedents per fets similars. La policia el va lliurar als Mossos d'Esquadra després de fer les diligències prèvies.