L'Ajuntament descarta el guanyador dels camps de boies de Calella

Els dos operadors que els darrers anys han explotat els camps de boies del poble de Calella de Palafrugell, el Club de Vela Calella i un particular, ho seguiran fent aquest estiu, malgrat que la guanyadora del concurs va ser la unió temporal d'empreses d'origen balear Aubamar. Ahir, la junta de govern local va determinar l'adjudicació als antics concessionaris i descartar Aubamar perquè no va acreditar la solvència tècnica que s'exigia en el plec de clàusules administratives. L'alcalde, Josep Piferrer, va comentar ahir a la tarda a aquest diari que tant el Club de Vela Calella com el particular ja podien procedir a col·locar les boies.

Piferrer va avançar la notícia a Ràdio Palafrugell, on va explicar que tant els serveis jurídics municipals com els assessors externs que l'Ajuntament té en matèria de contractació van coincidir que la UTE Aubamar no havia acreditat la solvència tècnica que s'exigia per adjudicar la concessió. Aubamar havia d'entregar la documentació que certifiqués aquesta solvència com a guanyador dels camps de boies de Calella, però els assessors jurídics van desestimar que complís aquest criteri.

D'aquesta manera, les autoritzacions per als camps de boies de Calella van passar automàticament als segons classificats, que són el Club de Vela i el privat, els quals ja tenien acreditada la solvència tècnica dels anys anteriors.

El camps de boies de fondeig que estaven en joc són: dos a la platja del Canadell de 96 boies cadascun; un de 142 boies davant de la platja d'en Calau i Portbo; i un altre de 71 boies davant de la platja del Port Pelegrí. Tots ells operats els darrers anys tant pel Club de Vela com pel particular que ho seguiran fent aquest any. L'adjudicació s'hauria d'haver fet la setmana passada, però va quedar pendent perquè el Club de Vela i el particular van presentar al·legacions per suposat incompliment d'Aubamar d'alguns criteris del plec de condicions del concurs.

El motiu pel qual Aubamar ha estat apartada de l'adjudicació dels camps de boies és un incompliment que van al·legar els altres competidors. Els requisits per a certificar la solvència tècnica en els camps de boies són, amb caràcter general, haver gestionar els últims quatre anys serveis semblants; i, per aquells que estaven en joc, acreditar haver gestionat un mínim de 50 boies i disposar d'una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil fins a un import de 300.000 euros per sinistre i 150.000 per víctima.

L'alcalde va explicar a Diari de Girona que, malgrat que Aubamar és una unió temporal d'empreses, les dues societats que la integren han d'acreditar aquesta solvència tècnica, cosa que no passava. Així, i d'acord amb la interpretació dels informes jurídics, la UTE va quedar descartada de la gestió.

En declaracions a l'emissora, Piferrer va destacar que l'administració no pot entrar a valorar si els candidats a una concessió, o qualsevol altra oferta pública, són del municipi o de fora; i va precisar que, sense les al·legacions, la corporació hauria determinat igualment l'incompliment d'Aubamar de la solvència tècnica.