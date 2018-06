Les famílies de l'Institut-Escola de Verges protesten per reclamar un nou centre

La Festa del Drac de l'Institut-Escola Francesc Cambó de Verges, que anualment organitzen les famílies d'aquest centre quan s'acosta el final de curs, es va celebrar ahir amb un tarannà reivindicatiu. Enguany, aquesta festa va culminar amb una gran marxa de caràcter festiu per reclamar l'acceleració dels tràmits per construir el nou edifici que la comunitat educativa espera des de fa més de vuit anys.

Més de 800 persones, segons els organitzadors, acompanyades per tambors, gegants i capgrossos van recórrer els 700 metres de distància, amb una carretera general pel mig, que separen l'edifici que coinsideren «obsolet» d'Educació Infantil i Primària del que són els barracons «provisionals» des de fa més de vuit anys de Secundària, una «dificultat afegida», al seu parer, per al desenvolupament del projecte educatiu integrat d'aquest Institut-Escola. La marxa tenia com a lema «Necessitem solucions ja!» i estava encapçalada per una pancarta on es podia llegir: «Necessitem institut-escola Nou Ja!».



Onze municipis

A més a més de les famílies, a la marxa van participar-hi mestres i representants dels onze municipis per als quals l'IE de Verges és el centre educatiu de referència, els quals donen suport a aquesta reivindicació. La mobilització va culminar als terrenys cedits per l'Ajuntament de Verges per construir el nou equipament, amb la lectura per part d'unes alumnes d'un manifest. El missatge va posar l'accent en el deteriorament de les instal·lacions, la manca d'espai per a un nombre d'alumnes que ha augmentat un 20% en els darrers anys i l'impacte de la matrícula viva (les noves matriculacions que es produeixen al llarg del curs), que trenca, cada any, les previsions del Departament d'Ensenyament, segons va apuntar l'organització.

Les famílies denuncien que amb el pas del temps la situació ha esdevingut «insostenible» i que la tasca pedagògica es du a terme en un context d'una «gran precarietat i desgast per al personal docent». Després de no rebre cap compromís ferm i concret per part del Departament d'Ensenyament sobre el calendari de licitació, construcció i inauguració del nou edifici, i que les solucions proposades siguin «inversions en més pedaços per a l'edifici vell», les famílies han decidit denunciar aquesta situació i buscar tot el suport possible per insistir en la reclamació de la construcció urgent del nou edifici fins que aquesta demanda sigui atesa.

En aquest sentit, durant les darreres setmanes s'han recollit prop de 1.500 signatures, s'han presentat mocions als onze ajuntaments afectats perquè siguin aprovades als plens i la reivindicació s'ha fet visible a través de pancartes penjades a punts emblemàtics dels municipis de la zona, domassos i samarretes que demanen el nou IE de Verges «ja».

Fa uns mesos, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut Escola va denunciar el deteriorament de l'edifici d'Educació Infantil i Primària, la manca d'aules d'especialitats i d'espai en general que obliga a utilitzar els passadissos, la precarietat i la insuficiència dels lavabos i els 700 metres que separen l'escola dels barracons de l'institut, situats a l'altra banda d'una carretera molt transitada.