Obren un expedient urbanístic a l'hotel Eden Roc per la construcció d'una escala

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un nou expedient de disciplina urbanística a la societat que gestiona l'hotel Eden Roc. En aquest cas és per la construcció d'una escala que connecta la zona de la piscina amb el mar i per la cobertura de l'antiga piscina infantil. Segons fonts municipals, ni una actuació ni l'altra disposen de la corresponent llicència d'obres. En relació a l'escala, tampoc consta a l'Ajuntament que s'hagi demanat el permís.

Una presumpta irregularitat urbanística més dels responsables de l'establiment, com ha recordat la formació Guíxols des del Carrer, entre les quals hi ha la construcció d'uns murs sobre els que pesa una sentència d'enderroc. La formació política ha insistit que on ara s'ha fet l'obra de l'escala és una zona maritimoterrestre de lliure accés i que és d'ús i titularitat pública. Guíxols des del Carrer, a l'oposició a l'Ajuntament guixolenc, ha afegit que no consta en la concessió d'aquesta zona a l'hotel que pugui construir aquesta escala.