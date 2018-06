Boicot a les classes de tarda per exigir jornada continuada

El 65% dels alumnes de les tres escoles de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) han fet boicot a les classes d'aquest dilluns a la tarda per reclamar la jornada continuada. La protesta, convocada per les AMPA i que té el suport tant dels mateixos centres com de l'Ajuntament, vol fer pressió al Departament perquè estengui la mesura a més escoles de la comarca. Dels 758 alumnes que sumen La Sínia, el Pere Rosselló i el Llevantí de Mar, només 269 han anat a les aules aquesta tarda.

La portaveu de les AMPA, Dolors Agustí, explica que tenen "l'esperança" que l'any vinent Ensenyament avaluï la prova pilot que es porta fent d'ençà del 2012, i que permeti que les tres escoles públiques puguin adherir-se a la jornada continuada. "El 90% dels pares hi estan a favor; a més, ho coneixem de primera mà, perquè la prova pilot es fa en escoles del nostre entorn i sabem que això permet conciliar millor les classes amb la vida familiar i disposar de més hores per al lleure", concreta.

A l'escola La Sínia, aquesta tarda la imatge que hi predominava era la d'aules buides. Dels tres centres públics que tenen Calonge i Sant Antoni, aquí és on el boicot a les classes ha tingut més seguiment per part de les famílies. En concret, fins al 82% dels alumnes no hi ha anat (tan sols ho han fet 34 dels 196 d'infantil i primària que estudien a La Sínia).

A l'escola Llevantí de Mar, la protesta ha tingut un seguiment del 69% de l'alumnat (han assistit a les classes de tarda 46 escolars dels 147 que té el centre). I per últim, al Pere Rosselló és on el boicot ha punxat més, ja que tot just ha superat el 50%. En concret, dels 415 alumnes d'infantil i primària que hi ha, 189 han anat a classe en comptes de quedar-se a casa.

Aquest és el segon boicot a les classes de tarda que convoquen les AMPA dels tres centres, amb el suport dels claustres de les escoles i de l'Ajuntament. L'anterior protesta va ser al setembre del 2016 (i es va fer coincidir amb el primer dia de classes).

Aquest 2018, per contra, s'ha optat per fer-ho a finals de curs. En concret, just el dia abans que les tres escoles passin a fer jornada intensiva (i per tant, els alumnes ja no tinguin classe a la tarda).



"Deixar clara la nostra voluntat"



La portaveu de les AMPA, Dolors Agustí, subratlla que el boicot a les classes de tarda s'ha repetit "per deixar clara la voluntat de les famílies" a favor de la jornada continuada. Agustí explica que, d'ençà que al 2012 el Departament va implantar la prova pilot a les escoles de Vall-llobrega i Platja d'Aro, any rere any han reclamat poder-ne formar part.

"Al 2016 Ensenyament preveia valorar els resultats d'aquesta prova pilot, però va decidir allargar-la tres anys més", concreta la portaveu de les AMPA. I hi afegeix: "Aleshores va afegir-hi l'escola de Santa Cristina d'Aro, però va deixar-ne fora la resta de centres que també ho reclamàvem".

Ara, els pares i mares de les tres escoles de Calonge i Sant Antoni tenen "l'esperança" que a partir del 2019, i un cop hagi valorat els resultats de la prova pilot, el Departament estengui la mesura a la resta de centres. "Allò que no farem, però, és deixar de reclamar la jornada continuada; coneixem de primera mà l'experiència de les escoles que ja l'apliquen i que n'estan contentes, perquè permet conciliar millor les classes amb la vida familiar i que els nens disposin de més hores per al lleure", precisa Agustí.

A Calonge, a més de no portar els fills a les classes de tarda, els pares i mares han penjat una pancarta amb el lema 'Jornada continuada' davant l'escola La Sínia. La presidenta de l'AFA del centre, Judith Gibert, ha recordat que la reclamació compta amb el suport de les direccions i els claustres de les tres escoles, i també de l'Ajuntament. "A més, vam fer una enquesta entre els pares i mares, i el 90% estaven a favor d'aplicar la jornada continuada", ha conclòs.