La policia de Palafrugell enxampa un conductor begut i amb el permís retirat judicialment

Agents de la Policia Local de Palafrugell van enxampar la matinada d'aquest dissabte un conductor que circulava begut i amb el permís de conducció retirat judicialment. L'home respon a les inicials de J.A.P., té 35 anys d'edat i és veí de Palafrugell, han informat fonts municipals.

Les maniobres estranyes que realitzava el vehicle van ser les que van aixecar les sospites dels agents municipals que el van detectar.

Quan els policies van aconseguir aturar el vehicle, a l'encreuament entre el carrer de Girona i el carrer de Torres i Jonama, van sospitar que el conductor estava sota la influència de begudes alcohòliques. Aleshores, els agents van realitzat la prova de detecció alcohòlica, i el resultat va positiu, superant per quatre el límit legal establert, ja que va registrar 1,04 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, ha informat l'Ajuntament.

A més, els agents van comprovar que el carnet de conduir del conductor havia estat retirat pel Jutjat Penal de Girona.

D'aquesta manera, el conductor ha quedat investigat per dos delictes: un per conduir sota influència de begudes alcohòliques i l'altre, per portar el vehicle amb el carnet retirat.