Un accident obliga a tallar la C-31 durant sis hores

La C-31 va estar tallada ahir a Santa Cristina d´Aro per un xoc entre dos vehicles durant moltes hores –quasi sis en els dos sentits–. Un dels vehicles implicats en l´accident era un camió cisterna i l'altre, una furgoneta de manteniment de la carretera. Segons els Bombers, no hi va haver ferits ni tampoc hi va haver cap fuita en el vehicle cisterna. L'accident de trànsit va produir-se pels volts de dos quarts d'una a l'altura del quilòmetre 312 de la carretera C-31, al seu pas pel terme municipal de Santa Cristina. La col·lisió i la presència d´un camió cisterna van obligar a tallar la via en els dos sentits de la marxa fins que es van haver retirat els vehicles i netejat la calçada. Al lloc del accident hi van acudir els efectius d'emergències dels Bombers, SEM i dels Mossos d'Esquadra.