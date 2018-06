Torroella de Montgrí fa més accessible l'accés al CAP eliminant el coll d'ampolla de l'Horta d'en Gou

La brigada municipal de Torroella de Mont està portant a terme els treballs per millorar l'accés de vianants, persones amb mobilitat reduïda i bicicletes al CAP de Torroella pel carrer Doctor Molinas. La principal intervenció per fer possible la millora consisteix en l'eliminació del coll d'ampolla de l'Horta d'en Gou. L'actuació es resolt enderrocant el mur i allargant l'actual vorera fins al passeig Vicenç Bou, ha informat l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Al costat de tot el tram de vorera s'hi habilitarà un carril bici i a prop del CAP un aparcament per a bicicletes.

La nova reordenació de l'accés al CAP implicarà la desaparició de les places d'aparcament del carrer, amb l'objectiu de prioritzar i facilitar la mobilitat de persones i bicicletes, que és molt elevada en aquest sector de l'equipament sanitari, on també hi ha un aparcament públic molt utilitzat.

A més, el carrer Doctor Molinas és una via molt utilitzada per caminaries i ciclistes que venen o van cap a les rutes que surten del pont del riu Ter o del Tamariuà.



Supressió de barreres arquitectòniques

Aquesta actuació forma part del projecte de supressió de barreres arquitectòniques que va resultar escollit en els primers pressupostos participatius organitzats durant el 2017. L'actuació, que es va iniciar el febrer, té un pressupost de 75.000 euros, IVA inclòs, i permetrà eliminar el desnivell existent entre la vorera i la calçada a molts punts del municipi, de manera que qualsevol persona, especialment gent gran, amb mobilitat reduïda o amb cotxets, els pugui creuar adequadament, sense cap dificultat o impediment, ha informat l'Ajuntament.

Aquestes darreres setmanes també s'ha fet una actuació puntual a l'accés del cementiri municipal i un pas peatonal accessible per poder arribar a l'Auditori Teatre Espai Ter.

Durant el primer semestre del 2018, ja s'ha executat la majoria de les obres previstes, fent actuacions a diversos punts dels carrers del Roser, Santa Caterina, Bellavista, Santa Margarita, Portal de Santa Caterina, Plaça dels Dolors, i del Safareig.

La propera actuació prevista és a l'encreuament dels carrers Porta Nova i Dolors, i es farà accessible l'accés a la Biblioteca Municipal i a l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament, així com a la seu de la Penya Barcelonista Montgrí i Comarca.

El projecte tècnic ha estat encarregat a una arquitecta especialitzada i els treballs s'executen des de la brigada municipal, amb personal contractat per l'Ajuntament a través del programa d'ocupació Treball i Formació.