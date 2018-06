Absolen els amos d'un pub de Platja d'Aro per superar els decibels permesos

El Jutjat Penal número 2 de Girona ha absolt els amos d'un pub de Platja d'Aro (Baix Empordà) que s'enfrontaven a una pena de 2 anys de presó per superar els decibels permesos. Fiscalia i acusació particular els acusaven d'un delicte de contra el medi ambient per contaminació acústica.

A més, els veïns que els van denunciar –que tenen la segona residència a sobre del local- reclamaven una indemnització de 40.000 euros pels perjudicis i els danys morals causats.

La sentència recull que, arran de les queixes dels veïns, la Policia Local va mesurar el volum del soroll amb un sonòmetre digital i, tot i que dos dies diferents van constatar que superaven els decibels permesos per la normativa, la magistrada conclou que no se poden tenir en compte perquè no es van fer correctament. En concret, les lectures recollien que de matinada, i a dins del domicili, s'arribava als 41,5 decibels, quan l'ordenança municipal que regula el soroll i les vibracions fixa un màxim de 30 decibels entre les deu de la nit i les vuit del matí.

També exposa que els altres veïns de l'edifici van assegurar que no sentien música a casa seva i que no tenien problemes per dormir.

La sentència, però, sosté que aquestes lectures no es poden tenir en compte perquè no es van prendre correctament. "Les mesures no es van ajustar a la normativa aplicable", argumenta la magistrada que detalla que "no consta" que es respectessin les posicions de mesura, les calibracions necessàries ni que es fessin els càlculs per corregir el so "residual o de fons".

A més, la sentència també recull que una empresa especialitzada, contractada pels acusats, va fer proves similars el març del 2016 i cap de les lectures va concloure que se superessin els límits fixats per l'ordenança.

Els denunciants també reclamaven una indemnització de 40.000 euros per perjudicis i danys morals, una petició de la magistrada també desestima. Tot i que al judici van assegurar que havien patit problemes de salut provocats pel soroll, la sentència exposa que aquestes afirmacions no s'han provat.

"No s'ha acreditat que des del pub es provoquessin immissions acústiques al domicili dels denunciant d'intensitat superior a l'autoritzada reglamentàriament, ni que a causa d'aquestes immissions els querellants patissin problemes de salut", conclou la magistrada a l'hora d'absoldre els processats.

El secretari general de la patronal de l'oci nocturn Fecasarm, l'advocat Joaquim Boadas, assegura que aquest cas és un "clar abús de dret" perquè els querellats van fer servir la via judicial "com a represàlia cap als empresaris" perquè es van negar a pagar unes obres de la terrassa dels veïns. "Casualment la querella es va presentar després que els germans acusats es neguessin a pagar aquesta obra no autoritzada per la comunitat", sosté Boadas.

La Fecasarm també es pregunta què hauria passat si els empresaris no haguessin pogut contractar una empresa especialitzada per fer una contra pericial i invalidar les mesures que va fer la Policia Local. "Ara possiblement tindríem dos innocents injustament condemnats a una pena de presó, cosa que considerem inacceptable", conclou Boadas.

La sentència no és ferma i es pot recórrer.