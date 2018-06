Enxampen dos lladres que robaven bicicletes a la platja de Castell

Els Mossos d'Esquadra han enxampat dos lladres de bicicletes que presumptament robaven aquests vehicles a l'aparcament de la platja de Castell de Palamós. Es tracta de dos homes, de 46 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Platja d'Aro a qui la policia va enxampar in fraganti.

Tot es va desenvolupar el dimecres 30 de maig, quan els Mossos arran diverses denúncies interposades per robatoris de bicicletes en l'aparcament d'aquesta platja van fer un dispositiu de paisà per tal de detenir els autors dels fets.

A quarts de sis de la tarda els agents van observar com un home s'apropava a l'aparcament on hi havia diverses bicicletes lligades i manipulava el cadenat d'una de les bicicletes. Un cop va manipular el cadenat va amagar-se entre uns matolls. Al cap d'un moment va aparèixer un altre home que va intentar robar la bicicleta que ja havia estat manipulada.

Es tractava d'una bicicleta elèctrica valorada en més de 2.000 euros. Els Mossos van detenir els dos homes, el que s'estava emportant la bicicleta i l'altre que es trobava amagat i que duia una cisalla amb les quals havia manipulat el cadenat. Al dia següent, els agents es van adreçar al domicili d'un dels detinguts i en el replà van trobar l'home amb dues bicicletes més que constaven com a sostretes. Els agents van tornar a detenir a l'home per un delicte de furt.