El PSC de Palafrugell acusa el govern de falta de neteja dels carrers

El PSC de Palafrugell, a l'oposició a l'Ajuntament, critica l'equip de govern (ERC i CiU) per l'estat d'abandonament dels carrers de la localitat: «Els carrers de Palafrugell no estan nets i la deixadesa que se'n desprèn és el reflex de la displicència de l'equip de govern municipal respecte de les gestions immediates que afecten la ciutat».

El seu portaveu, Juli Fernández, ha manifestat que aquesta situació de deixadesa afecta bona part del teixit urbà.

Per l'exalcalde socialista, «ens trobem en un cas que certifica que l'equip de govern ha renunciat a la ciutat per incapacitat, per desinterès o perquè té un ordre de prioritats que no comprèn la neteja de carrers com a punt de partida del benestar dels ciutadans», alhora que recorda que l'equip de govern ha canviat de lloc contenidors sense informar-ne abans els veïns.