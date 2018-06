L'Ajuntament de Palafrugell busca socorristes per a una empresa privada

Pro-activa Serveis Aquàtics SL, l'empresa guanyadora del concurs per prestar el servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi de Palafrugell, busca personal per poder cobrir aquest tasca. En un portal de recerca de feina, s'hi anuncia que la societat busca tres tècnics en emergències sanitàries (TES) per a Palafrugell; en un compte de la societat en una xarxa social, ofereixen més de 50 places per cobrir a Girona i Barcelona de TES, socorristes aquàtics i patrons d'embarcacions. Fins aquí tot normal, sempre que Pro-activa disposi dels treballadors necessaris el dia que comenci el servei de socorrisme a les platges. No és tan corrent, però, que l'Ajuntament de Palafrugell també s'hagi incorporat a aquesta tasca de recerca de socorristes per a Pro-activa.

A través d'un correu electrònic enviat des de l'àrea de Serveis Municipals, treballadors de l'Ajuntament de Palafrugell han tingut coneixement que les places de socorristes a les platges del municipi no estan cobertes per aquest estiu, de manera que se'ls planteja que ho comuniquin a persones que puguin estar interessades a treballar per Pro-activa.

El plec de clàusules tècniques del concurs pel contracte de salvament i socorrisme a Palafrugell estableix que del 24 de juny a l'11 de setembre hi ha d'haver vuit socorristes aquàtics i un patró d'embarcació, als quals s'hi han d'incorporar dos tècnics en emergències sanitàries i una ambulància de l'1 de juliol al 31 d'agost.

Per cobrir aquestes places –o algunes d'elles–, Pro-activa es va posar en contacte amb la Creu Roja de Palafrugell –entitat que els darrers 22 anys ha prestat el servei de socorrisme al municipi i que va participar en el concurs d'enguany– per si coneixien algú que volgués treballar per ells aquest estiu, però la resposta va ser negativa –el responsable de selecció de la Creu Roja palafrugellenca, Florenci Berta, va manifestar a Ràdio Palafrugell el 30 de maig que les empreses de socorristes paguen una mitjana de 300 euros menys que la Creu Roja–.



«Cap ordre política»

Davant d'aquesta situació, Pro-activa es va adreçar a l'Ajuntament. I, aquest dimarts, treballadors municipals van rebre amb sorpresa el correu elèctrònic de Serveis Municipals informant-los que hi ha vacants de socorrista.

L'alcalde, Josep Piferrer, va manifestar ahir que, si Pro-activa ofereix llocs de feina, s'ha de derivar al Servei d'Ocupació que hi ha a Palarugell, com amb qualsevol altra empresa. I va afegir que no hi ha hagut «cap ordre política» perquè l'Ajuntament publiciti internament que l'empresa guanyadora del concurs del servei de socorrisme busca personal. En aquest sentit va manifestar que «si algú ho ha fet de forma particular –publicitar que Pro-activa necessita socorristes per a les platges del municipi–, ho desconec».