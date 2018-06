L'Aquadiver de Platja d'Aro incorpora un nou tobogan a la zona infantil

El parc aquàtic de Platja d'Aro Aquadiver donarà el tret de sortida dilluns que ve a la seva 31ena temporada. L'Aquadiver romandrà obert fins a l'11 de setembre i, com a novetat aquest any, ha incorporat un nou tobogan a la zona infantil. Un altre aspecte nou respecte la temporada anterior és que es farà un descompte especial per a famílies nombroses i per a famílies monoparentals. Per poder gaudir d'aquest descompte serà obligatori identificar-se a les taquilles amb els DNI i els carnets de família nombrosa o monoparental, ha informat el parc aquàtic.

També cal destacar que a partir d'aquesta temporada tot els usuaris que estiguin a dins del parc podran adquirir l'Special Pass per tornar un altre dia a Aquadiver o visitar el parc aquàtic Water World de Lloret de Mar. L'Special Pass és una entrada personal i intransferible que només es podrà adquirir al punt de promoció per 10 euros per persona. Aquesta promoció substitueix a les anteriors promocions 2 parcs doble diversió i Torna per 5?.