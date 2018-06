L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 5 anys de presó per intentar violar una dona a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). El cas es remunta a la matinada del 9 d'octubre del 2016. La fiscalia sosté que el processat va anar a un taller on hi havia un amic seu amb la seva parella, la denunciant. Allà, la va intentar agredir sexualment dins un cotxe. "Em va dir que havia de fer el que ell volgués i el que era el meu xicot s'estava fumant un cigarret i no em va defensar", ha afirmat la víctima al judici. El processat, per contra, nega les acusacions i assegura que la dona "menteix". Segons la seva versió, va anar fins a la nau industrial perquè el seu amic li va demanar ajuda per trencar la relació. "Ella estava molt nerviosa i va intentar marxar amb el cotxe, vam forcejar quan intentava agafar-li les claus", ha dit. Per això, la defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.