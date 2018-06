Ecologistes, ajuntament i la PAAC reiteren que cal buidar tot Vacamorta.

Asseguren que la Generalitat "no vol" fer-ho i diuen que "és una presa de pèl" fer-ho a mitges.

En un comunicat fet arran de la notícia del Diari de Girona, on s'anunciava aquesta setmana l'adjudicació per 101.000 euros la redacció del buidatge de Vacamorta. Farà el projecte Disseny i Sostenibilitat SL, que va presentar una «oferta anormalment baixa».

Per l'Ajuntament, el CEPA (Centre d'Ecologistes i Projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya) i la PAAC (Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles) asseguren que aquesta notícia representa "que no s'ha acabat la lluita". I qualifiquen de "despropòsit" aquest anunci, ja que seogns la seva opinió, "no té en compte totes les sentències i no acaba amb el risc permanent de contaminació dels aqüífers".

Davant d'aquesta situació, recorden que porten molts anys lluitant per posar fi a aquest abocador i lamenten que hauran de seguir-ho fent.

Crítiques dures a la Generalitat

Acusen la Generalitat de "donar suport a l'abocament il·legal de fins a 2,7 milions de tones de residus". I afegeixen que és "una irresponsabilitat" deixar abandonades les 336.626,70 tones que es van abocar del 2000 al 2003.

Tot i les crítiques, demanen al nou conseller de Territori que torni a convocar la Comissió de seguiment amb participació de l'Ajuntament, la PAAC i el CEPA, i experts independents per posar fi a l'abocador.

I demanen que la Comissió disposi de tota la informació i el dret a participar en el seguiment i la presa de decisions en tot el procés fins al buidat de l'abocador.