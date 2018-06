Jutgen un home per un intent de violació en un taller a Torroella

L'Audiència de Girona va jutjar aquest dijous un acusat que s'enfronta a cinc anys de presó per intentar violar una dona a Torroella de Montgrí.

El cas es remunta a la matinada del 9 d'octubre del 2016. La fiscalia sosté que el processat va anar a un taller on hi havia un amic seu amb la seva parella, la denunciant.

Allà, la va intentar agredir sexualment dins un cotxe. «Em va dir que havia de fer el que ell volgués i el que era el meu xicot s'estava fumant un cigarret i no em va defensar», va afirmar la víctima al judici.

El processat, per contra, nega les acusacions i assegura que la dona «menteix». Segons la seva versió, va anar fins a la nau industrial perquè el seu amic li va demanar ajuda per trencar la relació. «Ella estava molt nerviosa i va intentar marxar amb el cotxe, vam forcejar quan intentava agafar-li les claus», va dir. Per això, la defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.

La fiscalia l'acusa d'un intent d'agressió sexual i la defensa demana l'absolució. La víctima va explicar que la matinada del 9 d'octubre del 2016 estava amb la seva parella al taller d'ell, a Torroella de Montgrí, on havien anat a fer uns albarans. Al llarg de la nit, va arribar l'acusat. «Era el primer cop que el veia», va dir.



Fumant i mirant

Els dos homes van començar a veure cervesa, va indicar la dona. Més tard, l'acusat es va començar a posar agressiu. «Em va dir que havia de fer el que ell volgués», va exposar la denunciant, que va assegurar que va sentir «molta por» i va entrar dins un cotxe per intentar fugir d'allà.

L'acusat, però, la va acorralar i la va començar a agredir. «Em va donar un cop de puny al pit i em va subjectar amb força per les espatlles i per les cames», va declarar la dona, que va afegir que, com que es resistia, l'agressor va acabar parant i va marxar.

Mentrestant, el que era el seu xicot s'estava fumant un cigarret i mirant. «No em va defensar ni res», va lamentar. La dona, que primer va denunciar que l'agressió havia estat en un camp de pomes a la Gola del Ter, va explicar que aleshores va ocultar que havia passat en una nau industrial perquè la seva parella la pressionava. «No volia que digués que era al taller» per ser el negoci familiar, va detallar.



L'acusat ho nega

L'acusat, però, va negar els fets. Segons la seva versió, aquella matinada va anar fins al taller perquè des de feia uns dies els seu amic li demanava ajuda per posar punt final a la relació.

El processat assegura que la dona estava «molt nerviosa» perquè havia consumit alcohol i drogues i el va començar a increpar. Llavors, va intentar endur-se el cotxe. «El meu amic em va dir que ho impedís i, quan intentava agafar-li les claus, vam forcejar», va dir.

El processat nega que tingués intenció de violar la víctima. La dona va interposar denúncia el mateix dia. L'informe forense acredita que tenia hematomes a braços, pit i cames. El judici ha quedat vist per a sentència.