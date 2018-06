El nou cap de la policia de Palafrugell aposta per ampliar la plantilla

L'inspector de la Policia Local de Palafrugell, David Puertas, es va incorporar aquest 28 de maig com a cap del cos en un projecte que afronta «amb moltes ganes i il·lusió», segons va manifestar ahir en una trobada amb la premsa, en la qual també hi era el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Jonama.

Puertas, de 46 anys i cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Bisbal d'Empordà fins la seva incorporació al cos palafrugellenc, planteja tres eixos principals en el seu projecte al capdavant del cos de Palafrugell: insistir en la proximitat i potenciar l'oficina d'atenció ciutadana i d'atenció a les víctimes en col·laboració amb àrees municipals com la de mediació; potenciar la policia de trànsit; i establir una política comunicativa del cos per millorar la informació que reben els ciutadans.

Amb la incorporació de Puertas, el cos compta amb 51 policies: 37 agents, vuit caporals, quatre sergents, un sotsinspector i un inspector.

Jonama va explicar que l'Ajuntament ha obert el concurs perquè tres agents interins passin a ser-ho de carrera, i que preveu la incorporació de deu agents interins per cobrir l'estiu.

En aquest sentit, el pla de Puertas per a la plantilla passa per fer sis incorporacions més, i arribar als 57 agents. El nou cap va precisar que és una voluntat a llarg termini, la qual s'ha de valorar tenint en compte alguns paràmetres com l'envelliment de la plantilla i l'estacionalitat del municipi.

David Puertas també es va manifestar partidari de la incorporació d'un sistema de càmeres de vigilància que controlin els vehicles que entren al municipi, com ja s'han instal·lat a poblacions veïnes; i va recordar que la delinqüència actual té molta capacitat de desplaçament. Una eina que Jonama també considera positiva i que l'equip de govern estudirà de de cares a l'any que ve.

David Puertas va valorar molt positivament la tasca que realitza el cos de Palafrugell i va insistir en la necessitat que recuperi l'oficina d'atenció ciutadana perquè els agents municipals puguin recollir denúncies –cosa que actualment es fa a la seu dels Mossos que hi ha a pcos metres de la comissaria.

El contacte amb els ciutadans també s'ha de potenciar amb el pla de comunicació, per exemple a través de les xarxes socials. L'objectiu és explicar la tasca del cos als veïns, informar d'incidències i campanyes de trànsit i seguretat, i de serveis rellevants que els agents duguin a terme, entre d'altres. Jonama també va destacar l'aposta perquè els agents tinguin la màxima formació.