Torroella i Ullà acorden adequar un carrer no asfaltat

Els ajuntaments de Torroella de Montgrí i el d'Ullà han arribat a un acord per adequar amb reg asfàltic el camí que enllaça el final del carrer Figueres amb la carretera C-31. Per bé que la pràctica totalitat del seu traçat es troba dins del terme municipal d'Ullà, és una via molt utilitzada pels conductors del sector sud-oest de Torroella de Montgrí.

El ferm del camí es troba en molt mal estat i genera moltes molèsties als veïns per la gran quantitat de pols que genera el trànsit.

Els dos ajuntaments, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, han acordat adequar-lo i estudiar la millor manera d'ordenar-lo, per garantir tant la seguretat com la mobilitat. Per als veïns d'aquell sector de la vila és una molt bona via de sortida del nucli de Torroella cap a la carretera.

Els treballs s'iniciaran en breu i estaran enllestits a primers de juliol. Per coordinar-ne la seva execució, ahir al matí van trobar-se sobre el terreny l'alcalde d'Ullà, Josep López, amb el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de Torroella, Jordi Colomí, i el regidor de Mobilitat, Josep Martinoy.

A la reunió hi van assistir tècnics de la Diputació i de l'empresa que executarà part de l'obra.