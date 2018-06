Un miler de persones donen suport a l'alcalde de Verges investigat per un delicte d'odi contra la Policia Nacional

Un miler de persones han participat aquest dissabte a l'acte de suport a l'alcalde de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater. El batlle està investigat per haver insinuat que la Policia Nacional era la responsable de la punxada de rodes massiva que hi va haver a la localitat els dies posteriors al referèndum. Sabater s'ha mostrat "sorprès i agraït per l'escalf" dels veïns de Verges i d'altres pobles.

"Actes com aquests ajuden a enfortir llaços entre les localitats veïnes", ha assegurat l'alcalde. Abans dels parlaments, en els que hi han participat familiars de Dolors Bassa i de Toni Comín, s'ha fet una representació en una rotonda del municipi que ha quedat coberta amb rodes, com a símbol de denúncia per l'actuació de la Fiscalia que va ser qui va interposar la denúncia contra Sabater.

Des d'aquest dissabte la rotonda d'entrada a Verges té un aspecte nou. Una pila de pneumàtics s'acumulen al centre. Un acte simbòlic fet pels veïns de la localitat, i que representa una mostra de suport a l'Ignasi Sabater, alcalde de la localitat, investigat per un delicte d'odi, i que haurà de declarar el proper dilluns 18 de juny. Sabater, que va insinuar que la policia espanyola va rebentar més de 150 rodes d'alguns vehicles de Verges els dies posteriors al referèndum, s'ha mostrat "emocionat" amb la reacció dels seus veïns. "Aquesta solidaritat és la cara bonica d'aquesta repressió que ens ha tocat viure", ha reblat.

A l'acte hi ha participat la diputada cupaire, Natàlia Sánchez, que considera "molt important" donar suport a totes les persones que han de respondre judicialment, i ha demanat que "no es normalitzi" la situació. "L'acusen d'un delicte d'odi per denunciar el que és evident que calia denunciar. Ara han volgut anar més enllà", ha assenyalat Sánchez.

Qui també s'ha mostrat sorprès amb els suports ha estat el pare de Sabater, Ernest Sabater, que ha lamentat la situació que li ha tocat viure al seu fill, però s'ha mostrat "orgullós" de la seva actuació. "No va fer res dolent i el volen portar davant d'un jutge, això no s'entén", ha etzibat.

En total han estat un miler de veïns que s'han acostat a l'esplanada de l'entrada de Verges on s'ha fet l'acte, i que han volgut mostrar el seu afecte a l'alcalde. A més de la representació amb les rodes, l'acte també ha comptat amb la presència de representants de l'ANC, Òmnium, a més de familiars de Dolors Bassa i de Toni Comín.

També s'han escoltat dos àudios, un de la periodista i conductora d'El Matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, amiga personal de Sabater, i també de l'exdiputat i veí de Verges, el cantautor, Lluís Llach. També s'ha reconegut al taller del poble que va reparar gratuïtament les punxades.

Tot plegat ha acabat amb una botifarrada popular i un concert.