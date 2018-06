Mor als 92 anys el cronista i Fill Predilecte de Sant Feliu, Lluís Palahí

El cronista guixolenc, periodista i Fill Predilecte de Sant Feliu de Guíxols Lluís Palahí i Xargay va morir aquest dijous a l'edat de 92 anys. Era casat amb Margarita Cervera Bosch i tenia dos fills. Ahir, les mostres de condol per la seva defunció van succeir-se a les xarxes socials on, per exemple, l'Ajuntament de Sant Feliu va comunicar la «tristesa a la ciutat per una gran pèrdua». El funeral de Palahí tindrà lloc avui a les deu del matí a l'església parroquial del Monestir guixolenc.

Palahí va ser reconegut com a Fill Predilecte de la Ciutat l'any 2002. Va ser el primer a rebre aquesta distinció, que es va fonamentar en la seva tasca altruista en favor de la ciutat, la seva contribució al món del futbol i del teatre locals i la seva constància per bastir la crònica de la ciutat a través de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà, la comissió de Patrimoni municipal i, sobretot, des de les pàgines del setmanari Àncora. Elements que el van convertir en un personatge principal per a la preservació de la memòria històrica, esportiva i cultural de la ciutat.

L'emissora local Ràdio Sant Feliu descrivia dijous Lluís Palahí i Xargay com «una persona senzilla i afable, enamorada de Sant Feliu i dipositari de la història oral, sempre disposat a explicar les seves vivències i les dels altres amb un somriure als llavis».